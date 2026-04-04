REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowy film podbił Disney+. Bo tak powinno się robić komedie akcji do streamingu

Z tym podbiciem to może lekka przesada. Są bowiem tytuły, które na Disney+ oglądają się lepiej. Ale w przeciwieństwie do nich "Mike & Nick & Nick & Alice" nie należy do żadnej popularnej franczyzy. Komedia akcji z elementami science fiction bez żadnej pomocy dokopała się więc do podium najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie.

Rafał Christ
mike nick alice disney co obejrzeć komedia akcji
REKLAMA

Umówmy się: pojedyncze, skromniejsze tytuły nie mają szans na większe przebicie się na Disney+. Platforma franczyzami stoi. Tymi nowoczesnymi i tymi nostalgicznymi. Ostatnio w serwisie pojawiły się dwa powroty. O ile revival "Hożych doktorów" nie wzbudził większego zainteresowania (siódmie miejsce w topce najpopularniejszych seriali w naszym kraju), o tyle odcinek specjalny "Hannah Montana" zawrócił rodzimym użytkownikom w głowach.

Bo "Hannah Montana: 20 lat później" to koncertowy powrót do przeszłości z okazji 20-lecia słynnego serialu. Granej przez Miley Cyrus bohaterki nie widzieliśmy od 2011 roku, kiedy to pojawił się ostatni odcinek produkcji. Fani jednak nie zapomnieli o wiodącej podwójne życe piosenkarce. Disney+ chwalił się, że w ciągu zaledwie trzech dni od premiery 24 marca odcinek specjalny na całym świecie osiągnął 6,3 mln wyświetleń. Ciekawe, ile z tego nabili Polacy. Na pewno wiele, bo produkcja od swego debiutu utrzymuje się na wysokich pozycjach topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Obecnie zamuje miejsce drugie.

"MIKE & NICK & NICK & ALICE" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
MIKE & NICK & NIKC & ALICE
Disney+
REKLAMA

Disney+ - co obejrzeć?

I to właśnie za odcinkiem specjalnym "Hannah Montany" uplasował się w tym tygodniu "Mike & Nick & Nick & Alice". Komedia akcji z elementami science fiction wpadła na platformę 27 marca i od tamtej pory świetnie się ogląda. Kusi bowiem użytkowników już gwiazdorską obsadą. W dwie główne role wciela się w niej Vince Vaughn. Dobrze czytacie. W nowym filmie Disney+ widzowie dostają podwójną dawkę Vince'a Vaughna.

Z jednej strony Vince Vaughn gra tu swój ulubiony archetyp - wygadanego samca alfa. Dużo mówi, bo i dużo wie. Przybywa przecież z przyszłości, aby nie dopuścić do tragicznych wydarzeń. Próbuje uchronić swojego Mike'a przed śmiercią, na którą sam go skazał. Wspólnie ze starym sobą, przyjacielem i jego kochanką - przy okazji swoją żoną - szukają rozwiązania z zaistniałem sytuacji. I robią to w brawurowy sposób.

Może i sensu czy logiki w tym za dużo nie ma, ale za to stylu filmowi nie można odmówić. "Mike & Nick & Nick & Alice" jest przegadany jak u Quentina Tarantino, a jednocześnie opowiedziany a'la Guy Ritchie. Za dużo? Być może, ale produkcja uwielbia przesadę. Tapla się w niej, rzucając w nas cytatem za cytatem. Podczas gdy stojący za kamerą BenDavid Grabinski kradnie od swoich mistrzów co popadnie, bohaterowie odnoszą się jeszcze do muzycznych szlagierów z przełomu wieków i rozmawiają o hitowych serialach. Opowieść wprost oddycha miłością do popkultury.

Właśnie tym przyciąga przed ekran, żeby na koniec wgnieść widzów w podłogę widowiskową akcją w stylu "Johna Wicka". Trzeba na nią długo poczekać, ale wynagradza cierpliwość z nawiązką. Tym samym - jeśli jeszcze produkcji nie widzieliście - na seans przygotujcie sobie dużą porcję popcornu. Przyda wam się. Bo to nie jest kolejna płaska streamingowa komedia z domieszką adrenaliny. To kino pełną gębą. Pewnie właśnie dlatego użytkownicy Disney+ tak chętnie ten tytuł odkrywają. I to może się szybko nie zmienić. A przynajmniej nie powinno.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów:

  1. Zwierzogród 2
  2. Hannah Montana: 20 lat później
  3. Mike & Nick & Nick & Alice
  4. Avengers: Koniec gry
  5. Predator: Strefa zagrożenia
  6. Rio
  7. Iron Man
  8. Avengers: Wojna bez granic
  9. Minionki rozrabiają
  10. Deadpool & Wolverine
REKLAMA

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali:

  1. Daredevil: Odrodzenie
  2. Love Story
  3. Genialna Morgan
  4. Paradise
  5. Lucky Luke
  6. Sekretne życie pszczół
  7. Zwierzogród+
  8. Hoży doktorzy: Powrót
  9. Dziecko kartelu
  10. Daredevil: Odrodzenie - podcast
REKLAMA
Rafał Christ
04.04.2026 13:12
Tagi: Co obejrzeć?DisneyKomedieScience fictionVince Vaughn
Najnowsze
13:12
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA