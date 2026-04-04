Nowy film podbił Disney+. Bo tak powinno się robić komedie akcji do streamingu
Z tym podbiciem to może lekka przesada. Są bowiem tytuły, które na Disney+ oglądają się lepiej. Ale w przeciwieństwie do nich "Mike & Nick & Nick & Alice" nie należy do żadnej popularnej franczyzy. Komedia akcji z elementami science fiction bez żadnej pomocy dokopała się więc do podium najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie.
Umówmy się: pojedyncze, skromniejsze tytuły nie mają szans na większe przebicie się na Disney+. Platforma franczyzami stoi. Tymi nowoczesnymi i tymi nostalgicznymi. Ostatnio w serwisie pojawiły się dwa powroty. O ile revival "Hożych doktorów" nie wzbudził większego zainteresowania (siódmie miejsce w topce najpopularniejszych seriali w naszym kraju), o tyle odcinek specjalny "Hannah Montana" zawrócił rodzimym użytkownikom w głowach.
Bo "Hannah Montana: 20 lat później" to koncertowy powrót do przeszłości z okazji 20-lecia słynnego serialu. Granej przez Miley Cyrus bohaterki nie widzieliśmy od 2011 roku, kiedy to pojawił się ostatni odcinek produkcji. Fani jednak nie zapomnieli o wiodącej podwójne życe piosenkarce. Disney+ chwalił się, że w ciągu zaledwie trzech dni od premiery 24 marca odcinek specjalny na całym świecie osiągnął 6,3 mln wyświetleń. Ciekawe, ile z tego nabili Polacy. Na pewno wiele, bo produkcja od swego debiutu utrzymuje się na wysokich pozycjach topki najpopularniejszych filmów dostępnych na platformie w naszym kraju. Obecnie zamuje miejsce drugie.
Disney+ - co obejrzeć?
I to właśnie za odcinkiem specjalnym "Hannah Montany" uplasował się w tym tygodniu "Mike & Nick & Nick & Alice". Komedia akcji z elementami science fiction wpadła na platformę 27 marca i od tamtej pory świetnie się ogląda. Kusi bowiem użytkowników już gwiazdorską obsadą. W dwie główne role wciela się w niej Vince Vaughn. Dobrze czytacie. W nowym filmie Disney+ widzowie dostają podwójną dawkę Vince'a Vaughna.
Z jednej strony Vince Vaughn gra tu swój ulubiony archetyp - wygadanego samca alfa. Dużo mówi, bo i dużo wie. Przybywa przecież z przyszłości, aby nie dopuścić do tragicznych wydarzeń. Próbuje uchronić swojego Mike'a przed śmiercią, na którą sam go skazał. Wspólnie ze starym sobą, przyjacielem i jego kochanką - przy okazji swoją żoną - szukają rozwiązania z zaistniałem sytuacji. I robią to w brawurowy sposób.
Może i sensu czy logiki w tym za dużo nie ma, ale za to stylu filmowi nie można odmówić. "Mike & Nick & Nick & Alice" jest przegadany jak u Quentina Tarantino, a jednocześnie opowiedziany a'la Guy Ritchie. Za dużo? Być może, ale produkcja uwielbia przesadę. Tapla się w niej, rzucając w nas cytatem za cytatem. Podczas gdy stojący za kamerą BenDavid Grabinski kradnie od swoich mistrzów co popadnie, bohaterowie odnoszą się jeszcze do muzycznych szlagierów z przełomu wieków i rozmawiają o hitowych serialach. Opowieść wprost oddycha miłością do popkultury.
Właśnie tym przyciąga przed ekran, żeby na koniec wgnieść widzów w podłogę widowiskową akcją w stylu "Johna Wicka". Trzeba na nią długo poczekać, ale wynagradza cierpliwość z nawiązką. Tym samym - jeśli jeszcze produkcji nie widzieliście - na seans przygotujcie sobie dużą porcję popcornu. Przyda wam się. Bo to nie jest kolejna płaska streamingowa komedia z domieszką adrenaliny. To kino pełną gębą. Pewnie właśnie dlatego użytkownicy Disney+ tak chętnie ten tytuł odkrywają. I to może się szybko nie zmienić. A przynajmniej nie powinno.
- Daredevil: Odrodzenie. Kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
- Hannah Montana wróciła. Millenialsi w płacz
- Powstanie film o siostrach Kopciuszka. Czekam na serial o pantofelku
- Użytkownicy Disney+ nie będą oglądać dziś nic innego. Ten film kochają wszyscy
- Fani najbardziej wstrząsającego sci-fi muszą przełączyć się na Disney+. Sequel rozwala system
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów:
- Zwierzogród 2
- Hannah Montana: 20 lat później
- Mike & Nick & Nick & Alice
- Avengers: Koniec gry
- Predator: Strefa zagrożenia
- Rio
- Iron Man
- Avengers: Wojna bez granic
- Minionki rozrabiają
- Deadpool & Wolverine
Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali:
- Daredevil: Odrodzenie
- Love Story
- Genialna Morgan
- Paradise
- Lucky Luke
- Sekretne życie pszczół
- Zwierzogród+
- Hoży doktorzy: Powrót
- Dziecko kartelu
- Daredevil: Odrodzenie - podcast