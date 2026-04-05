Nie chowajcie się przed nowym dreszczowcem Netfliksa. I tak was zmyje, a potem pożre

Marzec dobiegł końca. A był miesiącem całkiem intensywnym. Szczególnie dla użytkowników Netfliksa. W końcu platforma zaczęła go od "Maszyny do zabijania", która szybko wyrosła na najpopularniejszych film serwisu tego roku. Potem przyszedł 2. sezon "One Piece", pełnometrażowy sequel "Peaky Blinders" i w końcu nowy serial twórców "Stranger Things" oraz "Harry Hole". Ten ostatni to już niekwestionowany hit. Polacy się w nim zakochali.



Ale "Harry'ego Hole'a" już żeśmy się naoglądali. Zadebiutował przecież 26 marca. A Netflix ma to do siebie, że lubi dodawać więcej nowości niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Z tego właśnie względu od premiery adaptacji prozy Jo Nesbo w serwisie pojawiło się już mnóstwo kolejnych gorących seriali. Chociażby w ostatnich dniach dostaliśmy wyczekiwany 2. sezon "Gangów Galicji" - kontynuację hiszpańskiego hiciora z 2024 roku. A to zaledwie jedna z wielu atrakcji, jakimi możemy się już cieszyć.

REKLAMA

Netflix - co obejrzeć?

Prócz 2. sezonu "Gangów Galicji" w mijającym tygodniu na Netfliksie pojawiło się też polskie "Podlasie" - pełnometrażowa komedia z Arturem Barcisiem. Ale to też już za nami. Ostatnie dni były gorące, ale platforma dopiero się rozkręcała. Dopiero teraz podgrzewa kwietniową atmosferę. Szykuje się bowiem do premiery "Morderczego żywiołu". Jeśli jeszcze na ten film nie czekacie, to zaraz dodacie go do listy "do obejrzenia".

Punkt wyjścia "Morderczego żywiołu" jest z grubsza B-klasowy. Ba! Przywodzi przecież na myśl kultowe "Rekinado". Mamy do czynienia z opowieścią o huraganie. Ale to nie film katastroficzny. Bo niebezpieczne zjawisko przygodowe przynosi ze sobą... wygłodniałe rekiny. Pozostawieni bez pomocy mieszkańcy nadmorskiego miasteczka muszą się teraz z nimi zmierzyć.

Choć za produkcję odpowiada Tommy Wirkola - specjalista od krwawych, acz zabawnych horrorów (dwie części "Zombie SS"), trailer wskazuje, że przyjmuje on poważniejszą pozę. Wygląda więc na to, że dostaniemy coś w stylu "Pełzającej śmierci", gdzie w zalanym podczas huraganu miasteczku zamiast rekinów czaiły się aligatory. Niemniej "Morderczy żywioł" zapowiada się na rozrywkę najwyższego sortu. Taką, która pożre użytkowników Netfliksa w całości.

Gdyby po dreszczowcu z rekinami zostały z was jednak jakieś resztki, które potrzebowałyby rozluźnienia, zawsze możecie sięgnąć po debiutujący dzień wcześniej serial komediowy. Już w najbliższy czwartek pojawią się "Życiowe błędy". To najnowszy projekt znanego z "Schitt's Creek" Dana Levy'ego. Aktor nie tylko w tej produkcji wcielił się w głównego bohatera, ale pełnił też rolę twórcy i showrunnera.

"Życiowe błędy" łączą komedię z kryminałem. Fabuła skupia się na nieporadnym rodzeństwie, któe ładuje się w potężne tarapaty. Bohaterowie dokonują nieprzemyślanej kradzieży. Zostają w ten sposób wciągnięci w świat zorganizowanej przestępczości i wykonywania coraz niebezpiecznym chaosie. Efekt? Komiczny. Z Danem Levym na pokładzie nie może być inaczej.

W przyszłym tygodniu na Netfliksie będzie więc trochę strasznie, trochę śmiesznie. Czyli rozrywkowo. Tak wiosennie. Tym samym filmy i seriale serwowane nam przez platformę współgrają z obecną porą roku. Uważajcie tylko, żeby nie wsiąknąć w nie za bardzo. Bo z ładnej pogody też warto skorzystać.

Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

30 dni mroku: Czas ciemności 1/4/2026

Zasady walki II: Zdrada 1/4/2026

Człowiek widmo II 1/4/2026

Strzelec wyborowy 1/4/2026

Zasady walki 3: Kara 1/4/2026

Człowiek przyszłości 1/4/2026

Boku no Hero Academia: Final Sezon 1/4/2026

Wrogie niebo: Sezony 1-5 1/4/2026

Człowiek widmo 2/4/2026

Joe Dirt 2: Beautiful Loser 2/4/2026

Sprawca Zero 2/4/2026

LEGO Ninjago Powstanie Smoków: Sezon 4 2/4/2026

Sarah Millican: Late Bloomer 1/4/2026

Podlasie 1/4/2026

Ostatni olbrzym 1/4/2026

Jedz, módl się, szczekaj 1/4/2026

Miłość w spektrum: Sezon 4 1/4/2026

Pan Wilk i spółka: Serial: Sezon 2 2/4/2026

Grzechy Kujo 2/4/2026

Alkhallat+: Serial 2/4/2026

XO, Kitty: Sezon 3 2/4/2026

Agent z góry 2/4/2026

The Ramparts of Ice 2/4/2026

Prawda o tragedii Moriah Wilson 3/4/2026

Poczuj mój głos 3/4/2026

Bloodhounds: Sezon 2 3/4/2026

Wysokie fale: Sezon 3 3/4/2026

Prawa sprawa: Sezon 2 3/4/2026

Gangi Galicji: Sezon 2 3/4/2026

Lęk pierwotny 3/4/2026

Lot 3/4/2026

Tam gdzie ty 3/4/2026

Czterej bracia 3/4/2026

Mroźny wiatr 3/4/2026

Piekielna misja 3/4/2026

Final Fantasy 4/4/2026

Pole rażenia 5/4/2026

REKLAMA

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Snajper 3 6/4/2026

Transformers: Początek 7/4/2026

Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026

Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026

Juror #2 7/4/2026

Joker: Folie a Deux 7/4/2026

Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026

Apollo 13 7/4/2026

Sheng Wang: Purple 7/4/2026

Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026

Zaufaj mi: Fałszywy prorok 8/4/2026

Osiemnasta róża 9/4/2026

Życiowe błędy 9/4/2026

Rodzina trzyma się razem 9/4/2026

Morderczy żywioł 10/4/2026

Przypływ: Sezon 3 10/4/2026

Tyson Fury vs. Arslanbek Machmudow 11/4/2026

One Piece: Elbaph Arc 11/4/2026

Snajper 2 12/4/2026

Tłumaczka 12/4/2026

Rodzina Furych: Sezon 2 12/4/2026

REKLAMA

Rafał Christ 05.04.2026 09:01

