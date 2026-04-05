Nie chowajcie się przed nowym dreszczowcem Netfliksa. I tak was zmyje, a potem pożre
Nowy dreszczowiec wygląda na świetną zabawę gatunkiem. Dlatego z całą pewnością możemy stwierdzić, że zawładnie waszym czasem, gdy tylko trafi na Netfliksa. Zdarzy się to już niedługo. "Morderczy żywioł" zadebiutuje na platformie w przyszłym tygodniu. Co jeszcze w najbliższych dniach warto obejrzeć w serwisie?
Marzec dobiegł końca. A był miesiącem całkiem intensywnym. Szczególnie dla użytkowników Netfliksa. W końcu platforma zaczęła go od "Maszyny do zabijania", która szybko wyrosła na najpopularniejszych film serwisu tego roku. Potem przyszedł 2. sezon "One Piece", pełnometrażowy sequel "Peaky Blinders" i w końcu nowy serial twórców "Stranger Things" oraz "Harry Hole". Ten ostatni to już niekwestionowany hit. Polacy się w nim zakochali.
Ale "Harry'ego Hole'a" już żeśmy się naoglądali. Zadebiutował przecież 26 marca. A Netflix ma to do siebie, że lubi dodawać więcej nowości niż jesteśmy w stanie obejrzeć. Z tego właśnie względu od premiery adaptacji prozy Jo Nesbo w serwisie pojawiło się już mnóstwo kolejnych gorących seriali. Chociażby w ostatnich dniach dostaliśmy wyczekiwany 2. sezon "Gangów Galicji" - kontynuację hiszpańskiego hiciora z 2024 roku. A to zaledwie jedna z wielu atrakcji, jakimi możemy się już cieszyć.
Netflix - co obejrzeć?
Prócz 2. sezonu "Gangów Galicji" w mijającym tygodniu na Netfliksie pojawiło się też polskie "Podlasie" - pełnometrażowa komedia z Arturem Barcisiem. Ale to też już za nami. Ostatnie dni były gorące, ale platforma dopiero się rozkręcała. Dopiero teraz podgrzewa kwietniową atmosferę. Szykuje się bowiem do premiery "Morderczego żywiołu". Jeśli jeszcze na ten film nie czekacie, to zaraz dodacie go do listy "do obejrzenia".
Punkt wyjścia "Morderczego żywiołu" jest z grubsza B-klasowy. Ba! Przywodzi przecież na myśl kultowe "Rekinado". Mamy do czynienia z opowieścią o huraganie. Ale to nie film katastroficzny. Bo niebezpieczne zjawisko przygodowe przynosi ze sobą... wygłodniałe rekiny. Pozostawieni bez pomocy mieszkańcy nadmorskiego miasteczka muszą się teraz z nimi zmierzyć.
Choć za produkcję odpowiada Tommy Wirkola - specjalista od krwawych, acz zabawnych horrorów (dwie części "Zombie SS"), trailer wskazuje, że przyjmuje on poważniejszą pozę. Wygląda więc na to, że dostaniemy coś w stylu "Pełzającej śmierci", gdzie w zalanym podczas huraganu miasteczku zamiast rekinów czaiły się aligatory. Niemniej "Morderczy żywioł" zapowiada się na rozrywkę najwyższego sortu. Taką, która pożre użytkowników Netfliksa w całości.
Gdyby po dreszczowcu z rekinami zostały z was jednak jakieś resztki, które potrzebowałyby rozluźnienia, zawsze możecie sięgnąć po debiutujący dzień wcześniej serial komediowy. Już w najbliższy czwartek pojawią się "Życiowe błędy". To najnowszy projekt znanego z "Schitt's Creek" Dana Levy'ego. Aktor nie tylko w tej produkcji wcielił się w głównego bohatera, ale pełnił też rolę twórcy i showrunnera.
"Życiowe błędy" łączą komedię z kryminałem. Fabuła skupia się na nieporadnym rodzeństwie, któe ładuje się w potężne tarapaty. Bohaterowie dokonują nieprzemyślanej kradzieży. Zostają w ten sposób wciągnięci w świat zorganizowanej przestępczości i wykonywania coraz niebezpiecznym chaosie. Efekt? Komiczny. Z Danem Levym na pokładzie nie może być inaczej.
W przyszłym tygodniu na Netfliksie będzie więc trochę strasznie, trochę śmiesznie. Czyli rozrywkowo. Tak wiosennie. Tym samym filmy i seriale serwowane nam przez platformę współgrają z obecną porą roku. Uważajcie tylko, żeby nie wsiąknąć w nie za bardzo. Bo z ładnej pogody też warto skorzystać.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- 30 dni mroku: Czas ciemności 1/4/2026
- Zasady walki II: Zdrada 1/4/2026
- Człowiek widmo II 1/4/2026
- Strzelec wyborowy 1/4/2026
- Zasady walki 3: Kara 1/4/2026
- Człowiek przyszłości 1/4/2026
- Boku no Hero Academia: Final Sezon 1/4/2026
- Wrogie niebo: Sezony 1-5 1/4/2026
- Człowiek widmo 2/4/2026
- Joe Dirt 2: Beautiful Loser 2/4/2026
- Sprawca Zero 2/4/2026
- LEGO Ninjago Powstanie Smoków: Sezon 4 2/4/2026
- Sarah Millican: Late Bloomer 1/4/2026
- Podlasie 1/4/2026
- Ostatni olbrzym 1/4/2026
- Jedz, módl się, szczekaj 1/4/2026
- Miłość w spektrum: Sezon 4 1/4/2026
- Pan Wilk i spółka: Serial: Sezon 2 2/4/2026
- Grzechy Kujo 2/4/2026
- Alkhallat+: Serial 2/4/2026
- XO, Kitty: Sezon 3 2/4/2026
- Agent z góry 2/4/2026
- The Ramparts of Ice 2/4/2026
- Prawda o tragedii Moriah Wilson 3/4/2026
- Poczuj mój głos 3/4/2026
- Bloodhounds: Sezon 2 3/4/2026
- Wysokie fale: Sezon 3 3/4/2026
- Prawa sprawa: Sezon 2 3/4/2026
- Gangi Galicji: Sezon 2 3/4/2026
- Lęk pierwotny 3/4/2026
- Lot 3/4/2026
- Tam gdzie ty 3/4/2026
- Czterej bracia 3/4/2026
- Mroźny wiatr 3/4/2026
- Piekielna misja 3/4/2026
- Final Fantasy 4/4/2026
- Pole rażenia 5/4/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Snajper 3 6/4/2026
- Transformers: Początek 7/4/2026
- Beetlejuice Beetlejuice 7/4/2026
- Lord of the Rings: The War of the Rohirrim 7/4/2026
- Juror #2 7/4/2026
- Joker: Folie a Deux 7/4/2026
- Super/Man: The Christopher Reeve Story 7/4/2026
- Apollo 13 7/4/2026
- Sheng Wang: Purple 7/4/2026
- Sportowe opowieści: Szach-mat 7/4/2026
- Zaufaj mi: Fałszywy prorok 8/4/2026
- Osiemnasta róża 9/4/2026
- Życiowe błędy 9/4/2026
- Rodzina trzyma się razem 9/4/2026
- Morderczy żywioł 10/4/2026
- Przypływ: Sezon 3 10/4/2026
- Tyson Fury vs. Arslanbek Machmudow 11/4/2026
- One Piece: Elbaph Arc 11/4/2026
- Snajper 2 12/4/2026
- Tłumaczka 12/4/2026
- Rodzina Furych: Sezon 2 12/4/2026