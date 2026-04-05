REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Krótkie seriale na Wielkanoc. Nowości idealne na długi weekend

Długi weekend to świetny czas, by nadrobić nowości w streamingu. W ostatnim czasie pojawiło się sporo seriali, na które warto zwrócić uwagę. Co obejrzeć w Wielkanoc?

Anna Bortniak
REKLAMA

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Niektórzy spędzą ją na świeżym powietrzu, a inni, między kolejnymi kęsami sałatki jarzynowej, będą nadrabiać serialowe zaległości. Słusznie - w ostatnim czasie do streamingu trafiło sporo interesujących produkcji odcinkowych, które można pyknąć w dwa wieczory. Wybraliśmy TOP 5 seriali, które niedawno wpadły na Netfliksa, SkyShowtime i Prime Video.

REKLAMA

Wielkanoc 2026: najlepsze seriale na święta. Co obejrzeć?

REKLAMA

Zabójcza przyjaźń

  • Tytuł serialu: Zabójcza przyjaźń (His & Hers)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: William Oldroyd
  • Obsada: Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber, Marin Ireland
  • Ocena IMDb: 7.1/10

Miniserial "Zabójcza przyjaźń" podbija serca subskrybentów Netfliksa. Bohaterką serialu jest Anna (Tessa Thompson), prezenterka wiadomości, która coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Wszystko zmienia się, kiedy dowiaduje się o morderstwie w swoim rodzinnych miasteczku. Anna postanawia zaangażować się w sprawę, próbując znaleźć odpowiedzi na nurtujące ją pytania. Wzbudza to podejrzenia detektywa Jacka Harpera (Jon Bernthal), który bierze kobietę na celownik w swoim własnych śledztwie.

Zabójcza przyjaźń - gdzie obejrzeć?
Netflix
Laleczka

  • Tytuł serialu: Laleczka (Girl Taken)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: David Turpin
  • Obsada: Alfie Allen, Tallulah Evans, Delphi Evans, Jill Halfpenny
  • Ocena IMDb: 6.4/10

Akcja "Laleczki" rozpoczyna się w przeddzień wakacji. Lily (Tallulah Evans) i Abby (Delphi Evans), 17-letnie bliźniaczki, spotykają się na imprezie. Dochodzi między nimi do kłótni, wskutek której Lily wściekła wraca do domu. Po drodze spotyka Ricka Hansena (Alfie Allen), swojego nauczyciela angielskiego, który proponuje jej podwózkę. Tak naprawdę jego intencje są zgoła inne - Hansen ogłusza dziewczynę i porywa ją. Gdy Lily się budzi, orientuje się, że jest ubrana w dziwne fatałaszki i znajduje się w prowizorycznie udekorowanym bunkrze. Tak zaczyna się jej wieloletni koszmar.

Laleczka - gdzie obejrzeć?
SkyShowtime
Tu zdarzy się coś strasznego

  • Tytuł serialu: Tu zdarzy się coś strasznego (Something Very Bad Is Going to Happen)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Haley Z. Boston
  • Obsada: Camila Morrone, Adam DiMarco, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine
  • Ocena IMDb: 6.7/10

Akcja najnowszego serialu braci Duffer, twórców "Stranger Things" rozgrywa się na przestrzeni jednego tygodnia. Fabuła koncentruje się na Rachel (Camila Morrone) i Nickym (Adam DiMarco), którzy przygotowują się do swojego ślubu. W związku z tym razem wyruszają do położonego na odludziu rodzinnego domu wakacyjnego, ponieważ właśnie tam ma odbyć się ceremonia ślubna. Mimo pięknych okoliczności, intuicja Rachel podpowiada, że niebawem zdarzy się coś okropnego. Wszystko przez serię zbiegów okoliczności i nieprzyjemnych niespodzianek, które dają jej do zrozumienia, że być może ona i NIcky nie są jednak bratnimi duszami.

Tu zdarzy się coś strasznego - gdzie obejrzeć?
Netflix
56 dni

  • Tytuł serialu: 56 dni (56 Days)
  • Lata emisji: 2026
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Karyn Usher, Lisa Zwerling
  • Obsada: Dove Cameron, Avan Jogia, Megan Peta Hill, Karla Souza
  • Ocena IMDb: 6.7/10

"56 dni" to nowość od Prime Video. Serial skupia się na Oliverze (Avan Jogia) i Ciarze (Dove Cameron), którzy po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie. Dokładnie 56 dni później w domu Olivera pojawiają się śledczy, którzy znajdują na miejscu zwłoki nieznanej osoby.

56 dni - gdzie obejrzeć?
Prime Video
To jej wina

  • Tytuł serialu: To jej wina (All Her Fault)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Megan Gallagher
  • Obsada: Sarah Snook, Sophia Lillis, Dakota Fanning, Jake Lacy
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Fabuła serialu "To jej wina" rozpoczyna się w momencie gdy Marissa Irvine (Sarah Snook), zamożna matka, przyjeżdża do domu innej matki, Jenny (Dakota Fanning), aby odebrać swojego małego synka Milo. Na miejscu okazuje się, że chłopca nie ma w domu i został on najprawdopodobniej porwany. Podczas gdy zrozpaczona Marissa i jej mąż Peter próbują odnaleźć syna, na jaw zaczynają wychodzić mroczne tajemnice. Główną podejrzaną w sprawie staje się Carrie Finch (Sophia Lillis), zatrudniona przez Jenny niania.

To jej wina - gdzie obejrzeć?
Prime Video
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA

REKLAMA
Anna Bortniak
05.04.2026 10:03
Tagi: Co obejrzeć?wielkanoc
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA