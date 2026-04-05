Gdzie obejrzeć film Avatar 3 i inne części z serii? Pełna lista

"Avatar: Ogień i popiół", czyli trzecia część uwielbianej serii Jamesa Camerona, jest już dostępna w VOD. Oznacza to, że film można obejrzeć w zaciszu domowym po nieco ponad trzech miesiącach. Przy tej okazji warto również przypomnieć sobie pozostałe filmy z wyjątkowego uniwersum. Gdzie? Sprawdzamy.

Anna Bortniak
Najnowsza produkcja w reżyserii Jamesa Camerona, czyli "Avatar: Ogień i popiół", zadebiutowała w polskich kinach 19 grudnia ubiegłego roku. Nie było to jednak zwieńczenie serii cenionego filmowca - według jego zapewnień, w cyklu mają pojawić się jeszcze przynajmniej cztery filmy. Już w 2024 roku Cameron wspominał, że scenariusz do "czwórki" i "piątki" jest już ukończony, a daty ich premier zostały wyznaczone kolejno na grudzień 2029 roku i grudzień 2031 roku.

Co w takim razie z "szóstką" i "siódemką"? Te odsłony dat nie mają. Najpewniej nie mają również reżysera - Cameron jest bowiem świadomy tego, że w pewnym momencie będzie musiał przekazać komuś pałeczkę. Reżyser ma obecnie 71 lat i, jak sam to określił, "śmiertelność go dopada". Warto jednak pamiętać, że wcale nie jest to niemożliwe - jeśli odstęp utrzyma czteroletni odstęp między premierami, to w chwili debiutu "Avatara 7" będzie miał dopiero 85 lat.

Zanim kolejne części zadebiutują na wielkich ekranach, minie jeszcze sporo czasu. W oczekiwaniu na nowości od Camerona warto wrócić do poprzednich filmów z serii. Szczególnie że "Avatar: Ogień i popiół", czyli najnowsza "trójka", jest już dostępna w serwisach VOD.

Avatar: gdzie obejrzeć wszystkie części? Avatar 3 jest już w VOD

"Avatar: Ogień i popiół" skupia się na Sully (Sam Worthington) i Neytiri (Zoe Saldaña), którzy stoją na czele zjednoczonych klanów Na'vi. Z biegiem czasu okazuje się, że muszą po raz kolejny stanąć do walki, a ich nowym niebezpiecznym przeciwnikiem będzie ogień, który spopiela wszystko na swojej drodze. W międzyczasie Sully i Neytiri spotakają na swojej drodze żyjący w harmonii z tym żywiołem, klan Zaran oraz pułkownika Quaritcha (Stephen Lang), starego wroga. To będzie nieunikniona konfrontacja o wysokiej stawce.

Obecnie "Avatar: Ogień i popiół" jest dostępny w ramach kupna oraz wypożyczenia i na razie tylko w taki sposób można obejrzeć produkcję online. Za jakiś czas trafi natomiast na platformę Disney+, gdzie będzie można obejrzeć go w ramach abonamentu. Nie wiadomo na ten moment, kiedy to nastąpi - można spekulować, że subskrybenci Disney+ będą mogli zapoznać się filmem bez opłat dopiero w drugiej połowie 2026 roku.

Avatar: Ogień i popiół - gdzie obejrzeć?
"Avatar" oraz "Avatar: Istota wody" są natomiast dostępne w ramach abonamentu w serwisie Disney+ i ta opcja najbardziej się opłaca. Istnieje również możliwość obejrzenia obu produkcji w ramach wypożyczenia - tę opcję oferują takie serwisy jak Apple TV, CANAL+, Prime Video, MEGOGO czy Rakuten.

05.04.2026 07:21
