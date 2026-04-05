REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Podlasie ma pierwszą część. Widzowie zaskoczeni

Nowy polski hit - „Podlasie” - podbija Netfliksa. Co ciekawe, zapytania w sieci sugerują, że nie wszyscy zdają sobie sprawę z pewnego kluczowego faktu: otóż ten film to sequel.

Michał Jarecki
REKLAMA

„Podlasie” to polska komedia romantyczno-obyczajowa wyprodukowana dla platformy Netflix, wpisująca się w nurt lekkiego kina feel-good w wiejskim klimacie - czyli takiego, które łączy humor sytuacyjny z nostalgicznym obrazem prowincji i kładzie mocny nacisk na kwestię wspólnotowości. Za reżyserię odpowiada Łukasz Kośmicki, a scenariusz napisały Katarzyna Golenia i Katarzyna Frankowska.

Obraz zadebiutował na platformie na początku kwietnia 2026 r. i właściwie od razu okazał się jedną z najmocniejszych premier sezonu, lądując na szczycie listy najpopularniejszych produkcji. Nic dziwnego: to projekt skrojony pod szeroką widownię, która dobrze przyjmuje podobne niezobowiązujące produkcje (w przeciwieństwie do krytyków), oferujące idealną w czasie świątecznym mieszankę humoru, romansu i swojskiego klimatu.

Zresztą: „jedynka” również cieszyła się wysoką oglądalnością.

REKLAMA

Podlasie to sequel filmu Nic na siłę

Zgadza się: jak pokazują zapytania w sieci, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż „Podlasie” jest sequelem równie okropnego „Nic na siłę” z 2024 r. Obie części, mimo dużej popularności, poniosły sromotną klęskę artystyczną - media nie zostawiły na nich suchej nitki. I nic dziwnego: są bezdennie głupawe, fatalnie zagrane i wyglądają jak spoty reklamowe. Najwyraźniej jednak właśnie tego w okresie świątecznym potrzebuje lwia część widowni - i w porządku.

Fabuła nowego filmu koncentruje się wokół Haliny i Jana - pary seniorów planujących ślub, na którego drodze stoją problemy finansowe. W obliczu kryzysu do akcji wkracza lokalna społeczność niewielkiej podlaskiej wsi. Mieszkańcy, kierując się solidarnością i wykazując wyjątkową pomysłowością, organizują nieco absurdalną akcję: próbują ściągnąć w tamtejsze okolice turystów, by zdobyć pieniądze na wesele. Ta prosta oś fabularna staje się pretekstem do serii komediowych zdarzeń, opartych na zderzeniu wiejskiej codzienności z coraz bardziej szalonymi pomysłami bohaterów.

„Podlasie”, podobnie jak poprzedni film, mocno akcentuje motywy, które stały się fundamentem pierwszej części - przede wszystkim ideę wspólnoty jako siły zdolnej przezwyciężyć kryzysy (i to właśnie ten wątek, obok obsady, jest jednym z niewielu pozytywnych aspektów obrazu).

Zarówno „Podlasie”, jak i „Nic na siłę” obejrzycie na Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover

Podlasie - obsada

  • Anna Seniuk – Halina Madej
  • Artur Barciś – Jan Perzyna
  • Anna Szymańczyk – Oliwia Madej
  • Mateusz Janicki – Kuba Wolak
  • Filip Gurłacz – Wojtek Kurzak
  • Cezary Żak – Adam Wolak
  • Paweł Koślik – Romek
  • Piotr Rogucki – Zbyszek
  • Wiktor Zborowski
  • Joanna Trzepiecińska
  • Piotr Pręgowski – ksiądz
  • Angelika Cegielska – Matylda Wasyl
REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
05.04.2026 13:41
Tagi: Filmy NetflixPolskie filmy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA