Podlasie ma pierwszą część. Widzowie zaskoczeni

„Podlasie” to polska komedia romantyczno-obyczajowa wyprodukowana dla platformy Netflix, wpisująca się w nurt lekkiego kina feel-good w wiejskim klimacie - czyli takiego, które łączy humor sytuacyjny z nostalgicznym obrazem prowincji i kładzie mocny nacisk na kwestię wspólnotowości. Za reżyserię odpowiada Łukasz Kośmicki, a scenariusz napisały Katarzyna Golenia i Katarzyna Frankowska.



Obraz zadebiutował na platformie na początku kwietnia 2026 r. i właściwie od razu okazał się jedną z najmocniejszych premier sezonu, lądując na szczycie listy najpopularniejszych produkcji. Nic dziwnego: to projekt skrojony pod szeroką widownię, która dobrze przyjmuje podobne niezobowiązujące produkcje (w przeciwieństwie do krytyków), oferujące idealną w czasie świątecznym mieszankę humoru, romansu i swojskiego klimatu.



Zresztą: „jedynka” również cieszyła się wysoką oglądalnością.

Podlasie to sequel filmu Nic na siłę

Zgadza się: jak pokazują zapytania w sieci, nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż „Podlasie” jest sequelem równie okropnego „Nic na siłę” z 2024 r. Obie części, mimo dużej popularności, poniosły sromotną klęskę artystyczną - media nie zostawiły na nich suchej nitki. I nic dziwnego: są bezdennie głupawe, fatalnie zagrane i wyglądają jak spoty reklamowe. Najwyraźniej jednak właśnie tego w okresie świątecznym potrzebuje lwia część widowni - i w porządku.

Fabuła nowego filmu koncentruje się wokół Haliny i Jana - pary seniorów planujących ślub, na którego drodze stoją problemy finansowe. W obliczu kryzysu do akcji wkracza lokalna społeczność niewielkiej podlaskiej wsi. Mieszkańcy, kierując się solidarnością i wykazując wyjątkową pomysłowością, organizują nieco absurdalną akcję: próbują ściągnąć w tamtejsze okolice turystów, by zdobyć pieniądze na wesele. Ta prosta oś fabularna staje się pretekstem do serii komediowych zdarzeń, opartych na zderzeniu wiejskiej codzienności z coraz bardziej szalonymi pomysłami bohaterów.



„Podlasie”, podobnie jak poprzedni film, mocno akcentuje motywy, które stały się fundamentem pierwszej części - przede wszystkim ideę wspólnoty jako siły zdolnej przezwyciężyć kryzysy (i to właśnie ten wątek, obok obsady, jest jednym z niewielu pozytywnych aspektów obrazu).

Zarówno „Podlasie”, jak i „Nic na siłę” obejrzycie na Netfliksie.

Podlasie - obsada

Anna Seniuk – Halina Madej

Artur Barciś – Jan Perzyna

Anna Szymańczyk – Oliwia Madej

Mateusz Janicki – Kuba Wolak

Filip Gurłacz – Wojtek Kurzak

Cezary Żak – Adam Wolak

Paweł Koślik – Romek

Piotr Rogucki – Zbyszek

Wiktor Zborowski

Joanna Trzepiecińska

Piotr Pręgowski – ksiądz

Angelika Cegielska – Matylda Wasyl

Michał Jarecki 05.04.2026 13:41

