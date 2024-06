Ten horror zapowiadał się świetnie. Okazuje się, że lepiej go nie oglądać

Na Rotten Tomatoes film ma zaledwie 27 proc. pozytywnych recenzji. Według portalu krytycy są zgodni. "Pełen niepokojącego nastroju, który niweluje niedopracowany scenariusz. "The Watchers" utrzymują uwagę tylko do momentu pojawienia się nudy" - czytamy w podsumowaniu. Co więcej, nawet osoby przyglądające się produkcji przychylniejszym okiem, punktują jej wady i nazywają "interesującym bałaganem", jak Peter Howell z Toronto Star.



Ewidentnie "The Watchers" nie wykorzystuje swojego potencjału. Krytykom zdarza się za to doceniać występ wcielającej się w główną rolę Dakoty Fanning, która, słowami Kevina Mahera z brytyjskiego Timesa, "robi co tylko może ze swoją efemeryczną pół-bohaterką". Według recenzenta w kamerze ładnie wygląda też na pewno irlandzkie Galway, gdzie odbywały się zdjęcia do filmu. "A to już coś".