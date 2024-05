Oceniamy brutalny sequel jednego z najgorszych horrorów wszech czasów. Już nie jest tak miodzio

Po masakrze, jaką urządziły, antropomorficzne stwory żyją w zagrożeniu. Tym razem już nie tylko Puchatek i Prosiaczek, ale również Sowa i, co zdradziły już materiały promocyjne, Tygrysek muszą się ukrywać przed żądnymi ich krwi ludźmi. Oddziały uzbrojonych ochotników przetrząsają Stumilowy Las, ale nie wierzą w istnienie groźnych zwierzaków, bo i tak wszyscy o zabójstwa młodych kobiet oskarżają Krzysia. Chłopak traci przez to pracę w szpitalu, chuligani wypisują słowo "MORDERCA" na aucie jego ojca, a do tego rówieśnicy nie bardzo chcą go widzieć na swoich imprezach. On sam uczęszcza teraz na terapię i pod wpływem hipnozy, przypomina sobie początki przyjaźni z niedźwiadkiem o bardzo małym rozumku i jego ekipą. Reżyser Rhys Frake-Waterfield odcina się w ten sposób od mitologii A.A. Milne'a i wraz ze współscenarzystą Mattem Leslie tworzy własną, horrorową. Wychodzi im to jak uśmiech Kłapouchemu.