Ten slasher na Netfliksie zrobił mi wieczór. Jest trochę jak Twitter, tylko mniej toksyczny

Ten film to złoto. Choć na początku trudno było mi wejść w konwencję, z każdą minutą wkręcałam się w tę produkcję coraz bardziej. To głównie zasługa młodych aktorów, którzy wcielili się w swoich bohaterów genialnie. No i są odzwierciedleniem wielu osób pokolenia Z, którzy aktywnie korzystają z mediów społecznościowych, wiedzą, co to gaslighting, poważnie traktują problemy psychiczne i biorą sobie do serca to, że ktoś nie odpisał na grupowym czacie. Wszyscy (oprócz Bee) należą do grona bananowej młodzieży i choć różnią się od siebie pod względem cech, każdemu z nich zależy na tym, by w social mediach być kimś. Czasem nawet bardziej niż w realu.