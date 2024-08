Najbardziej rozczarowujący horror roku doczeka się sequela. Ale nie takiego jak myślisz

"The Watchers" opowiada o 28-letniej artystce, która gubi się w dziewiczej puszczy. Wpada w pułapkę. Razem z trójką nieznajomych każdej nocy jest obserwowana przez tajemnicze stworzenia. One widzą wszystko. Jakie są ich intencje? Czy Minie uda się wyjść cało z opresji? Nikogo to tak naprawdę nie obchodzi. Dostaliśmy bowiem nieudolny horror. Odpowiada za niego Ishana Shyamalan, a jej nazwisko dobrze wam się kojarzy. To córka M. Night Shyamalana, próbująca podążać śladami ojca.



Podejście Ishany Shyamalan nie spodobało się krytykom, którzy przejechali się po nieudolnym scenariuszu i siermiężnej narracji. "The Watchers" ma więc aktualnie 32 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Publiczność przyjęła film tylko nieco (tyciutko) lepiej (52 proc. pozytywnych ocen) i wcale na niego tłumnie nie popędziła. Na całym świecie produkcja zarobiła zaledwie 33 mln dol. Przy budżecie w wysokości 30 mln jest to porażka na całej linii.