Widzowie przerażeni horrorem, który właśnie pojawił się na Netfliksie. "Nie mogę spać w nocy"

"Czarny telefon" to ostatni jak do tej pory film Scotta Derricksona, którego możecie kojarzyć jako reżysera "Doktora Strange'a". Ma on jednak na swoim koncie również "Sinistera". Naukowcy dowiedli jakiś czas temu, że to najstraszniejszy horror wszech czasów. Jego kolejny projekt z Ethanem Hawke'em okazuje się niemniej przerażający. Tak przynajmniej wynika z wpisów widzów w mediach społecznościowych. Użytkownicy Netfliksa piszą w nich o rwaniu sobie włosów z głów po seansie produkcji.



Zanim jednak "Czarny telefon" przeraził użytkowników Netfliksa, jeszcze w 2022 roku, kiedy zadebiutował w kinach, przyśpieszył bicie serca tak krytyków, jak i widzów. Na Rotten Tomatoes cieszy się aktualnie 82 proc. pozytywnych recenzji. W światowym box offisie zebrał natomiast ponad 161 mln dol. Mało? Przy budżecie rzędu 18 mln, jest to spora przebitka, a przez to bardzo imponujący wynik.