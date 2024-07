"The Watchers": gdzie obejrzeć online? Horror Ishany Shyamalan jest w VOD

Fabuła filmu "The Watchers", który jest adaptacją powieści A. M. Shine'a, skupia się na 28-letniej artystce, Minie (Dakota Fanning). Pracująca w sklepie zoologicznym dziewczyna podejmuje się przetransportowania do oddalonego kilka godzin od Belfastu ZOO rzadkiego gatunku papugi. Kiedy podczas podróży auto Miny zaczyna szwankować, bohaterka szuka pomocy w głębi wielkiej, dziewiczej puszczy. W końcu znajduje schronienie w tajemniczym domu i wraz z trójką nieznajomych nieświadomie wpada w pułapkę. Okazuje się bowiem, że obserwują ich stwory - mimo że ich samych nie widać, to one widzą wszystko.