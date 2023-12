Na Threads skorzystają nie tylko popularni influencerzy. Czym charakteryzuje się nowa aplikacja?

Kilka dni temu europejscy użytkownicy Instagrama po raz pierwszy mogli skorzystać z aplikacji Threads od Meta, która w końcu pojawiła się również w Polsce. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to serwis łudząco podobny do dawnego Twittera i działa on na tych samych zasadach. I choć wielu influencerów dzieli się również przemyśleniami na portalu X, to wygląda na to, że nowa aplikacja pozwoli im dotrzeć do szerszej liczby obserwatorów i coraz liczniej dołączają do nowo utworzonego serwisu.