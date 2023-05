Królowa muzyki w życiu przeszła piekło. Przypominamy trudną biografię Tiny Turner

Turner wyprzedała stadiony podczas tournée po całym świecie przez ponad trzy dekady. Sprzedała ponad 180 milionów albumów i zdobyła 12 nagród Grammy. Jej największe hity to "What's Love Got To Do With It", "Private Dancer", "When The Heartache Is Over" i "The Best". Fani najbardziej pokochali ją za mocny głos, niesamowitą energię na scenie oraz żywiołowość, z której słynęła podczas występów na żywo.