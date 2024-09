Na ten ultrabrutalny film czekam jak na zbawienie. Nawet aktor nie wie, czy go kiedyś zobaczymy

Żadnemu fanu złego (najlepszego!) kina nie trzeba tej produkcji przedstawiać. To w końcu dzieło Tromy, wytwórni znanych z tanich i brutalnych filmów. Tak obrazoburczych, że śmiesznych jak cholera. "Toksyczny mściciel" to jeden z ich najsłynniejszych tytułów. Jego bohater Toxic stał się ikoną studia. Pokochali go widzowie na całym świecie. Oryginał z 1984 roku doczekał się nie tylko trzech sequeli, ale też kreskówki.



Pierwsze informacje na temat nowej wersji pojawiły się jeszcze w 2010 roku. Od tamtej pory zmieniała się jej koncepcja i osoby powiązane z projektem. Ekipa weszła na plan jakieś trzy lata temu. Gotowa produkcja zdążyła już nawet ujrzeć światło dzienne. W duchu pierwowzoru opowiada ona o woźnym, który w wyniku tragicznego wypadku z toksycznymi odpadami zyskuje supermoce. Z nadludzką siłą i mopem w rękach musi ścigać się z czasem, aby uratować swojego syna, mierząc się z korporacyjnymi tyranami.