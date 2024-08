To będzie najbrutalniejszy horror roku. Mamy na to świeżutki zwiastun

"Terrifier" stał się horrorowym fenomenem, kiedy internet obiegła wieść, że na pokazie drugiej części serii ktoś zwymiotował, ktoś zasłabł, po kogoś przyjechała karetka. Ile w tym prawdy? A to akurat nieważne, bo po tych doniesieniach każdy chciał sprawdzić, czy film rzeczywiście jest tak brutalny, żeby widzów dopadały mdłości. Przy wynoszącym 250 tys. dol. budżecie produkcja zarobiła na całym świecie niecałe 16 mln. Dla hollywoodzkiego blockbustera byłaby to porażka, ale dla taniego kina grozy to wielki sukces komercyjny. Sequel był więc nieunikniony.



"Terrifier 3" kosztował już znacznie więcej od swojego poprzednika, bo aż 3 mln dol. Reżyser Damien Leone obiecywał, że przełoży się to na jeszcze większą brutalność. Poprzeczka ustawiona jest bardzo wysoko. Wystarczy przecież przypomnieć scenę z dwójki, w której klaun Art oskalpowuje młodą dziewczynę. Potem odcina jej rękę. Wycina kawałki skóry. A na koniec posypuje te rany solą, wcierając ją w samo mięso. Aua!