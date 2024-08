Chyba nawet Osgood Perkins nie spodziewał się, że "Kod zła" zrobi wśród widzów i krytyków taką furorę. Aktor, scenarzysta i reżyser stanął za kamerą takich produkcji jak "Zło we mnie" czy "Małgosia i Jaś" i jest odpowiedzialny za scenariusz do m.in. "Chłód nadchodzi nocą" czy "I Am the Pretty Thing That Lives in the House". Twórczość Perkinsa nie wzbudzała w widzach większego zainteresowania, aż do teraz - "Kod zła" (oryg. "Longlegs") okazał się być strzałem w dziesiątkę i błyskawicznie podbił serca widzów.