To najcudowniejszy film, jaki ostatnio trafił na Max. Gapiłem się w ekran jak zahipnotyzowany

Choć Sasha wygląda na nastolatkę, ma na karku już blisko siedem dekad. Można rzec: siedem dekad rozczarowywania najbliższych i konsekwentnej obrony swojego stanowiska. Rzecz w tym, że Sasha znacząco różni się od reszty przedstawicieli swojego rodzaju - jest bowiem bardzo wrażliwa i empatyczna. Jej kły po raz pierwszy wysunęły się dość późno, a widok umierającego człowieka budzi w niej współczucie zamiast łaknienia (czego dowodzi przeprowadzone w wampirzym dzieciństwie badanie: przemoc nie stymuluje u niej podwzgórza, natomiast aktywuje korę przedczołową).



W efekcie najbliżsi Sashy są poważnie zaniepokojeni, a z czasem stają się również sfrustrowani - dekada po dekadzie wampirzyca stanowczo odmawia polowań i mordowania ludzi. Krew jest jej niezbędna do życia, więc pije to, co z ofiar do plastikowych torebek przetoczą jej rodzice. Matka traci coraz większe pokłady cierpliwości; nie chce już utrzymywać darmozjada. Ojciec byłby gotów wesprzeć córkę, ale ostatecznie przyznaje rację starszym.



Sasha czuje się zatem przyparta do muru i przestraszona groźbą odcięcia od pokarmu. Wciąż nie chce zabijać, ale potrzebuje jakiegoś rozwiązania. Wtedy właśnie spotyka Paula - chłopaka, który nie cierpi swojego życia i chciałby umrzeć. Gdy poznaje prawdziwą naturę głównej bohaterki - stworzenia nocy - jest gotów się poświęcić. On osiągnie swój cel - ulgę, wolność - a ona pozbędzie się presji wywieranej przez przymuszającą ją do przejścia inicjacji pierwszego mordu rodzinkę. Win-win?