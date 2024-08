"Kruk" to opowieść o miłości silniejszej niż śmierć. O tych najniższych, a jednocześnie najmocniejszych emocjach. Odnosi się do naszego poczucia niesprawiedliwości i chęci zemsty za doznane krzywdy, naprawienia tego, co nieodwracalne. Wyrasta przecież z traumy. Tworzenie komiksu było dla Jamesa O'Barra formą terapii po tragicznej śmierci ukochanej. Sposobem na przepracowanie smutku i wyrzutów sumienia, przez co z każdej czarno-białej planszy bije ból i cierpienie. Ta historia zrodziła się z żalu. Na najnowszy film na jej motywach żal jedynie patrzeć.



Zarówno w komiksie, jak i całej dotychczasowej serii filmów na nim opartych, kruk pełnił rolę łącznika z zaświatami, stając się pełnoprawnym bohaterem. Symbolizował przy tym najtrudniejsze do przepracowywania emocje i pozwalał twórcom rozsmakowywać się w obłędnej rockowo-gotyckiej estetyce. W nowym "Kruku" sprowadza się natomiast do ornamentu. Ma jedynie usprawiedliwiać mroczną stylówę i wygląd powracającego z martwych Erica Dravena. Stojącemu za kamerą Rupertowi Sandersowi nie udaje się jednak ukryć, że zamiast mściwego anioła, daje nam nieporadnego gawrona.