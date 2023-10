Nowości serwisu Netflix. Na platformę wpadł hitowy film "Uncharted"

Zeszły tydzień stał pod znakiem mrocznych nowości. Na platformie Netflix pojawił się m.in. szwedzki horror "Konferencja". Skupia się on na urzędnikach, którzy spotykają się w wakacyjnej wiosce, gdzie opracowują plan działania na pozyskanie inwestorów w sprawie budowy centrum handlowego. Okazuje się jednak, że mieszkańcom wcale nie są zadowoleni z pomysłu na nowy budynek, a kiedy pojawia się tajemnicza maskotka miasta, członkowie grupy biurokratów zaczynają znikać jeden po drugim.



Do filmu w reżyserii Patrika Eklunda dołączył serial "Zagłada domu Usherów" w reżyserii Mike'a Flanagana. Twórca seriali "Nawiedzony dom na wzgórzu" i "Nawiedzony dwór w Bly" stanął za kamerą nowego przerażającego serialu, opartego o twórczość Edgara Allana Poego. To mroczna opowieść o Rodericku i Madeline Usher, bezwzględnym rodzeństwie, odpowiedzialnym za przekształcenie firmy Fortunato Pharmaceuticals w imperium władzy i bogactwa. Kiedy jednak kolejni dziedzice rodu Usherów po kolei giną z rąk tajemniczej kobiety, na jaw zaczynają wychodzić dawne sekrety. Do tych i innych nowości serwisu Netflix dołączył właśnie hitowy film z "Uncharted" z Tomem Hollandem i Markiem Wahlbergiem w rolach głównych.