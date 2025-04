To mógł być nowy Fallout. Ale Prime Video odkłada go na półkę

Prime Video potrafi w adaptację gier wideo. Co do tego nie ma wątpliwości. Jego "Fallout" rozbił przecież bank pod każdym względem. Krytycy serial chwalili, a użytkownicy platformy Amazona przez wiele tygodni nie mogli się od niego oderwać - w całej historii serwisu popularniejszy okazał się tylko "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy".



Parę miesięcy potem dostaliśmy od Prime Video "Like a Dragon: Yakuza" i tutaj już tak różowo nie było. To był po prostu niezły serial, ciepło przyjęty przez publiczność. Tyle. "Tomb Raider" mógł jednak powtórzyć sukces "Fallouta". Wraz z pierwszymi zapowiedziami w 2022 roku roku hype train ruszył pełną parą. Szczególnie że w projekt jako scenarzystka i producentka zaangażowała się Phoebe Waller-Bridge - twórczyni "Fleabag", a prywatnie wielka fanka Lary Croft.