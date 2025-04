Nowy film akcji Prime Video rozgromił konkurencję. Żaden tytuł nie ma z nim szans

A choć już sam tytuł sugeruje polityczne konotacje, adrenalina to jedyne, co "G20" interesuje. Viola Davis wciela się w prezydentkę USA, która potrafi obchodzić się z bronią i nieźle skopać tyłki. Dlatego, gdy na szczycie 20 najpotężniejszych państw świata dochodzi do ataku terrorystycznego, ona bez zastanowienia wkracza do akcji. Nie ma łatwo. Bo musi zmierzyć się z hordą świetnie wyszkolonych najemników pod wodzą Rutledge'a. Antony Starr obdarza go całym swoim urokiem, więc prawdopodobnie nie będziecie kibicować głównej bohaterce, a właśnie jemu.