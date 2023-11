Na początku gigantyczny Tony ustawiony był w Litewskim Muzeum Teatru, Muzyki i Kina. Miał on, razem z jego rodzinnym (i chyba mafijnym) kontekstem, nawiązywać do faktu, że instytucja, w której się znalazł, zanim przeszła w ręce państwa, były przez lata zarządzana przez jedną rodzinę. Co ciekawe, w tamtym czasie, ze względu na cięcia budżetowe w instytucjach kultury, rzeźba była niższa, miała 4 metry wysokości.



Tony w tym ogromnym, rzeźbiarskim wydaniu wydaje się spoglądać na otaczającą go przestrzeń z wyższością. I choć pewnie można interpretować go w zależności od potrzeb, to w kontekście szalejącego kryzysu gospodarczego w kraju, który dopiero co przechodził transformację, trudno nie patrzeć na niego jak na symbol potężnej, niemal hegemonicznej kultury amerykańskiej. Zwłaszcza że mafijny boss w bieliźnie zwiedził kawał świata, a na samej Litwie był sytuowany tak, aby zerkać na ludzi w bardzo prozaicznych sytuacjach. Przez jakiś czas stał na przykład na dworcu kolejowym, gdzie obserwował pasażerów wysiadających z pociągu.