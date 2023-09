Model wściekły po pierwszym odcinku "Top Model". Wzywa jurora do przeprosin i zapowiada pozew

W pierwszym odcinku dwunastej edycji programu już na samym początku użył pan sformułowania: "Chcemy zobaczyć piękny, gotowy produkt". Słowo "produkt" jest tu kluczem. W mojej ocenie jest to uwłaczające uprzedmiotowienie pewnej grupy ludzi, do której ja także należę. Na co zdecydowanie nie ma mojej zgody

- napisał na instagramowym stories model.