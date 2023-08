Michał Piróg zdradził przepis na sukces po programie "Top Model". Jakie błędy popełniają uczestnicy?

Widzowie "Top Model" zauważyli, że od jakiegoś czasu program skupia się nie stricte na modelingu, a na tworzeniu przyszłych influencerów. Potwierdzają to zadania, które polegają często na tworzeniu tiktoków czy nagrywania kampanii do mediów społecznościowych. Według Michała Piróga to jednak nie często niewystarczające przygotowanie do zawodu modela zaważa na tym, że uczestnicy programu nie odnoszą sukcesy w branży, a to, że po udziale w "Top Model" osiadają na laurach: