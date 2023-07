Kicz przełomu lat 90. i 2000. dzisiaj jest szczytem mody

Kolejnym trendem, który rządził na początku lat 2000. i był chętnie noszony przez polskie nastolatki, to rybaczki. Choć oczywiście wciąż je możemy dostać w wielu sklepach, nie należą one do najbardziej pożądanych spodni. Być może zmieni się to dzięki Gigi Hadid. Modelka niedawno wzięła na tapet ten kontrowersyjny trend, czyli spodnie o długości 3/4 i trzeba przyznać, że w spodniach rybaczkach wyglądała świetnie.