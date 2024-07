Trwa casting do "Polak szuka żony". To nowy program TVP

Programy randkowe cieszą się sporym zainteresowaniem telewidzów - sprawia to, że stacje telewizyjne prześcigają się w wymyślaniu coraz to nowszych formatów o tematyce miłosnej. Obecnie prym wiodą takie reality shows jak "Hotel Paradise" i "Ślub od pierwszego wejrzenia" TVN-u czy "Love Island. Wyspa miłości" Polsatu. TVP również nie zostaje w tyle, jeśli chodzi o tego typu tytuły - pod szyldem Telewizji Polskiej powstały takie produkcje jak "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć", "Sanatorium miłości" czy "Rolnik szuka żony", a za jakiś czas do grona randkowych reality shows TVP dołączy zupełnie nowy format.