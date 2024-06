Kilka miesięcy po premierze serialu w TVP "Krucjata" trafiła do serwisu Netflix i to właśnie tam zainteresowała się nią większa liczba widzów. Po debiucie polskiej produkcji spekulowaliśmy, czy twórcy zdecydują się nakręcić 2. sezon i doszliśmy do wniosku, że zakończenie wskazuje na to, iż nie jest to wykluczone.