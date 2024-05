TVP na dnie. Wyniki oglądalności nie pozostawiają złudzeń

Według danych zebranych przez Nielsen Audience Measurment, w kwietniu 2024 r. Polsat zajął pierwsze miejsce wśród najpopularniejszych w Polsce stacji telewizyjnych. Średni dobowy udział kanału (czyli tzw. SHR) względem zeszłorocznego kwietnia podniósł się o 0,43 proc., dobijając do 7,07 proc. Dzięki temu - oraz porażce konkurencji - stacja przeskoczyła z trzeciego miejsca podium na sam szczyt.



TVP2 straciła sporo: jej udział w tym analizowanym okresie zmniejszył się aż o 8,82 proc. do 7,01 proc., w związku z czym stacja spadła na miejsce drugie. Trzecie należy natomiast do telewizji TVN: ta wspięła się o solidne 4,32 proc. do 7,01 proc. Tuż pod podium znajduje się TVP1 - po spadku o aż 10,19 proc.