Koniec z gloryfikowaniem morderców. Zobaczyłam nowy true crime od SkyShowtime

Ludzie są zafascynowani złem. W innym wypadku podczas procesu Teda Bundy'ego na sali nie pojawiłoby się mnóstwo jego fanek, a Charles Manson przez dekady nie otrzymywałby listów miłosnych od swoich wielbicielek. Część produkcji fikcyjnych, takich jak "Ty" od Netfliksa, wręcz w pewien sposób obraca opowieść na korzyść seryjnego mordercy. W przypadku "Uśmiechniętej buźki" od SkyShowtime twórcy otwarcie potępiają wszelkie oznaki hybristofilii, skupiając się przede wszystkim na bliskich mordercy i jego ofiarach.



"Uśmiechnięta buźka" to serial oparty na podcaście Melissy Moore, córki seryjnego mordercy Keitha Huntera Jespersona, który znany był jako "Happy Face Killer". Między styczniem 1990 r. a marcem 1995 r. mężczyzna zamordował co najmniej osiem kobiet. Kiedy Jesperson nie otrzymał należytej uwagi mediów po pierwszym zabójstwie, postanowił narysować symbol uśmiechniętej buźki setki mil od miejsca zbrodni. W pierwszym liście przyznał się do morderstwa, a gdy również tym sygnałem nie zainteresowała się policja, zaczął pisać listy do władz i mediów. Obecnie mężczyzna odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności w więzieniu w Oregonie.