Ofiara szwedzkiego Fritzla opowiedziała swoją historię. Otruł ją truskawkami i więził w bunkrze

Sztokholm, wrzesień 2015 r. Isabel Eriksson przygotowuje się do kolejnego spotkania z Martinem Trenneborgiem, szanowanym lekarzem z dyplomem jednego z najbardziej prestiżowych uniwersytetów medycznych na świecie. Wydawałoby się, że mężczyzna jest najlepszym kandydatem na na partnera - odznaczały go kultura osobista, ambicje i inteligencja, co przypuszczalnie imponowało Isabel. Nie miała ona jednak wiedzy na temat Martina i jego trudnych relacji z kobietami, które wcześniej po prostu go porzucały. Z racji tego mężczyzna obmyślił plan, w myśl którego jego kolejna ukochana nie opuści go, dopóki on o tym nie zadecyduje.