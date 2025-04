Nowy true crime Netfliksa zawładnie waszym czasem. Widzowie twierdzą, że jest szalony

Jak głoszą liczne memy, nie ma lepszej formy wieczornego relaksu niż oglądanie dokumentu o prawdziwych zbrodniach. Im brutalniejszych, tym lepiej. Netflix doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dlatego co chwilę poszerza swoją ofertę true crime'ów. Ledwie wczoraj, 31 marca, dodał do swojej biblioteki "Zaginione: Polowanie na seryjnego zabójcę z Long Island", a produkcja już jest na trzecim topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Wygląda na to, że całkowicie zasłużenie.



Dokument przedstawia historię poszukiwań tytułowego seryjnego zabójcy z Long Island, który mordował seksworkerki. Pierwsze ciała jego ofiar odkryto w 2013 roku, ale przez 10 lat zagadka ich śmierci pozostawała nierozwiązana. Do przełomu doszło dopiero po zlikwidowaniu korupcji w szeregach służb odpowiedzialnych za śledztwo. "Zaginione" dokładnie analizują tę sprawę, której ostatni akt wciąż jeszcze się rozgrywa - Rex Heuermann jest oskarżony o te zbrodnie, ale do tej pory nie został skazany.