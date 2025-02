Siostra Briana Laundrie zabrała głos po premierze serialu Netfliksa

W mediach społecznościowych na wywiad z kobietą można było się natknąć już wcześniej. Jednego udzieliła w październiku 2021 r., czyli około dwa miesiące po zabójstwie Gabby i mniej niż miesiąc przed odnalezieniem ciała Briana. Cassie wspominała, że jest martwi się o brata i żałuje, że nie przyszedł do niej wcześniej. Kobieta powiedziała ABC News, że nie wie, gdzie jest jej brat, a gdyby wiedziała, "wydałaby go". Powiedziała, że ​​ostatni raz widziała go lub miała od niego wieści 6 września, kiedy ich rodzina pojechała do Fort De Soto Park w hrabstwie Pinellas na Florydzie.