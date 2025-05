Mężobójstwo po amerykańsku: gdzie jest Molly Martens z true crime Netfliksa?

Ostatecznie Molly i Thomas w 2017 r. zostali skazani za morderstwo drugiego stopnia - usłyszeli wyrok od 20 do 25 lat więzienia. W 2021 r. wyroki zostały jednak uchylone, a ich proces - wznowiony. Zaowocowało to ugodą - w październiku 2023 r. oboje przyznali się do zabójstwa umyślnego i zostali zwolnieni w 2024 r.



Z dokumentu Netfliksa wiadomo już, że Molly nie jest już za kratami. Gdzie w takim razie znajduje się teraz? W czerwcu 2024 r., niedługo po tym, gdy 40-letnia wówczas kobieta opuściła mury więzienia, The Times ustalił, że miała ona zamieszkać z jednym ze swoich braci w Karolinie Północnej, bez możliwości kontaktowania się ze swoimi dziećmi w związku z nakazem sądowym.