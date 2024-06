Viki Gabor wydała oświadczenie po ataku na nią i jej ojca. "Nie czujemy się bezpiecznie"

We wtorek, 11 czerwca doszło do nieprzyjemnego zdarzenia. Około godziny 10.00 doszło do bójki między kierowcami - jak podaje Onet, mężczyźni mieli zajechać sobie drogę na warszawskiej Ochocie, co doprowadziło do awantury. Jednym z nich był ojciec Viki Gabor, który został pobity i spryskany gazem pieprzowym. Według menadżera wokalistki miał "osunąć się na ziemę" i obecnie przebywa w szpitalu. Wokalistka, która również miała zostać potraktowana gazem pieprzowym, trafiła natomiast do prywatnej opieki okulistycznej pod Warszawą.