Nawet jeśli czytałeś książki, sprawdź ten tekst. Przypominamy 2. sezon "Wiedźmina"

W 2. serii Geralt mierzy się z dziwnymi wersjami znanych mu potworów oraz z zupełnie nowymi istotami. Dochodzi do słusznego wniosku, że nowe mutacje muszą mieć związek z wydarzeniami z Cintry. Dlatego też, jak wspominałem wcześniej, z pomocą czarodziejkI Triss Merigold przenosi się do Istredda, który ma łatwy dostęp do omawianego terenu jako mag-archeolog współpracujący z Nilfgaardem. Mężczyźni udają się na miejsce katastrofy i po krótkich oględzinach potwierdzają wniosek Geralta, że to właśnie z wyrwy wychodzą nowe gatunki potworów, ale nie dlatego, że latami gnieździły się pod powierzchnią.



Wspomniane monolity to przekaźniki energii, które pozwalają na podróże między wymiarami. W wersji serialowej Koniunkcja nie sprawiła, że różne światy się połączyły, a jedynie zderzyły i ponownie rozdzieliły; potwory wykorzystały obeliski jako bramy. To właśnie moce Starszej Krwi je przyzywają. Dlatego zmutowany leszy, a także nowe stwory określone przez netfliksowych twórców jako myriapod i czernobóg, zdają się polować właśnie na Ciri.



Po pokonaniu zagrożeń, Geralt i Ciri opuszczają Kaer Morhen i udają się do Świątyni Melitele. Stara przyjaciółka wiedźmina, kapłanka Nenneke, ma wziąć dziewczynkę pod swoje skrzydła. Również stwierdza, że Ciri to wyjątkowa księżniczka - w jej żyłach płynie bowiem Starsza Krew.



Wkrótce do świątyni przybywa również tropiąca Ciri Yennefer. Czarodziejka porywa dziewczynkę, podczas gdy wiedźmin odpiera atak maga-renegata Rience’a i jego siepaczy, pracujących dla tajemniczego zleceniodawcy. Ten ktoś również chce schwytać księżniczkę - podobnie jak wiele innych stronnictw na Kontynencie.



Dopiero po ponownym spotkaniu z Jaskrem Geralt uświadamia sobie, że Yennefer prowadzi Ciri do Volet Meir, znanej również jako Nieśmiertelna Matka - demona, który żywi się bólem. Wiedźminowi udaje się wytropić czarodziejkę - wówczas zmusza ją do wypowiedzenia zaklęcia, które przeniesie ich do Voleth. Ta natychmiast przejmuje ciało Cirilli.