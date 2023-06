Nowa ballada Jaskra w sieci. Netflix nareszcie zatrudnił do "Wiedźmina" polski zespół

Percival Schuttenbach to folkmetalowy zespół założony w 1999 roku w Lubinie. Nazwa ekipy nawiązuje do postaci z wiedźmińskiej sagi Andrzeja Sapkowskiego - gnoma i jednego z towarzyszy Zoltana Chivaya. W latach 2013-2014 uczestniczyli w tworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon”, co bardzo zwiększyło ich popularność i zasięgi. Utwory formacji pojawiające się w grze to między innymi Lazare oraz Sargon.



Najnowsza odsłona serialowego „Wiedźmina” skupi się na wątkach znanych z 2. tomu cyklu - „Czasu pogardy”. Informacje zza kulis i zwiastun sugerują, że tym razem będziemy mieć do czynienia z adaptacją znacznie wierniejszą, niż poprzednia odsłona, która przypominała fanfik. Porzucenie znacznej części materiału źródłowego zniechęciło wielu widzów, a gwoździem do trumny wydaje się rezygnacja Henry’ego Cavilla. Odzyskanie przychylności fanów wydaje się obecnie misją niemożliwą.



Wiedźmin: premiera 3. sezonu serialu już 29 czerwca na Netfliksie.