"The Meg" do najwybitniejszych filmów o rekinach na pewno nie należy. A przecież oczekiwania z nim związane były wielkie. Hollywood zrobiło jednak to, co próbuje zrobić zawsze, gdy chce żeby produkcja w kategorii PG-13 się sprzedała. Zaserwował nam rodzinny melodramat z przerośniętym drapieżnikiem w tle, nie dając Jasonowi Stathamowi pola do popisu. Wyszedł tytuł na pół gwizdka, z paroma atrakcjami na krzyż. Przy budżecie 130 mln dol. zarobił jednak 530 mln. Sequel był nieunikniony.



Na "Meg 2" trzeba było trochę poczekać, ale pojawił się w zeszłe wakacje. I okazał się zdecydowanie lepszy od swojego poprzednika. Zmiana reżysera z Jona Turteltauba na Bena Wheatleya wyszła na dobre. On się bowiem w tańcu już nie pieści. To wciąż film z PG-13, ale już całkowicie rozrywkowy, z ograniczonymi do niezbędnego minimum smutami o rodzinie. Przerośnięte kreatury z oceanicznych głębi się mnożą, a Jason Statham z nimi walczy, roztaczając cały swój cockneyowski urok. Tak się właśnie przeskakuje rekina.