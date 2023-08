Dwa nowe filmy walczą z Barbenheimerem. Zaskakujące wyniki sprzedaży biletów

Czyżby "Barbenheimer" obudził widzów z letargu? Oczywiście, "Barbie" i "Oppenheimer" to nie pierwsze hity tego roku, bo parę miesięcy temu kina zawojowało "Super Mario Bros.", które zarobiło na całym świecie ponad 1,352 mld dolarów - najwięcej ze wszystkich dotychczasowych premier. Jak się jednak okazało, ten wyjątek reguły nie rozpoczął. Publiczność olała bowiem późniejsze wysokobudżetowe widowiska. Nie porwał ich ani "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" (zarobił 368 mln dolarów), ani tym bardziej "The Flash" (268 mln dolarów), ani nawet - i tu zaskoczenie - Tom Cruise biegający w "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" (niecałe 494 mln - żeby na siebie zarobić potrzebuje dobić do 800 mln).



"Barbie" przerwała złą passę dotychczasowych blockbusterów, bo po minionym weekendzie jako druga tegoroczna premiera dołączyła do klubu miliarderów. "Oppenheimerowi" udało się natomiast przekroczyć granicę opłacalności, która przy budżecie 100 mln dolarów wynosiła 400 mln dolarów. Megalomańska biografia tytułowego fizyka sygnowana nazwiskiem Christophera Nolana w tym momencie ma na swoim koncie ponad pół miliarda dolarów. Jak się okazuje w blasku sukcesu "Barbenheimera" opalają się teraz kolejne filmy.



