Olać "Barbie" i "Oppenheimera". To będzie najlepszy blockbuster tych wakacji

No dobra, "Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One" musi jeszcze sporo zarobić, aby stać się hitem (według obliczeń DigitalSpy jest jakoś w połowie drogi do celu). Chociaż Tom Cruise biega po ekranie najszybciej, jak potrafi i dostarcza tyle adrenaliny, że nieboszczyka można by sprowadzić z zaświatów, trudno nie zauważyć, że ma pecha. Tydzień po jego filmie w kinach zadebiutował "Barbenheimer" - dwie najbardziej wyczekiwane produkcje tego roku. I one zabrały najnowszej odsłonie przygód Ethana Hunta sporą część publiczności.



Nie, żeby było w tym coś złego, bo przecież tak "Barbie", jak i "Oppenheimer" to produkcje wyśmienite. Do pary z nowym "Mission: Impossible" są to produkcje, dla których kino w ogóle powstało. Niezależnie od tego, jak duży macie telewizor, oglądanie ich we własnym domu, nie da tego samego efektu. Dlatego już teraz możemy uznać te wakacje za jeden z najlepszych okresów dla X muzy ostatnich lat (tak, wiem, była pandemia, ale wciąż). A przecież nadchodzi czas na postawienie kropki nad "i" tego lata. Wisienka na torcie została na koniec i już zaraz wyląduje na tym filmowym torcie.



