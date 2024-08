2. sezon "Pierścieni Władzy" zmieni uwielbianą postać. Fanom znów się uleje

Co ciekawe, jedną z postaci, z którą Tom wejdzie w interakcje w „Pierścieniach Władzy”, będzie Nieznajomy - wciąż nienazwany Czarodziej, który nie pamięta, kim jest i jaki jest jego cel. Teorii na temat jego tożsamości jest kilka - niektórzy wierzą, że to Gandalf, jednak więcej wskazuje na to, że jest to jeden z Błękitnych, którzy działali na wschodzie i południu, m.in. w Rhun. Z drugiej strony - jak wiemy z książek, jednym z Istari, którzy znali Bombadila, był właśnie Gandalf. Doskonale rozumiał Toma i wiedział, czy można powierzyć mu Pierścień. W związku z tym, gdyby Obcy okazał się Gandalfem, miałoby to sens - Bombadil mógłby go oświecić, przekazać mu mądrość, która pomogłaby mu sformułować lub na nowo odkryć prawdziwą tożsamość.



Wydaje się jednak, że twórcy w większości kwestii zamierzają trzymać się oryginalnej wizjii bohatera - w końcu zobaczymy powiązane z nim Upiory Kurhanów, jego potencjalny związek z czarodziejem ma sens, a i wygląd wiernie oddaje ten z książek.



2. sezon ponownie zabierze nas do Drugiej Ery Śródziemia, gdy Sauron wciąż gromadzi moc, a rozproszeni bohaterowie próbują powstrzymać nadchodzącą ciemność. Premiera już 29 sierpnia.