Najdroższy serial wszech czasów powraca. Mamy widowiskowy zwiastun 2. sezonu "Władcy Pierścieni"

Amazon faktycznie pieniędzy na "Władcę Pierścieni: Pierścienie Władzy" nie żałował. Wraz z prawami do dzieł J.R.R. Tolkiena budżet serialu wynosił ponad 700 mln dolarów. Oczekiwania więc były ogromne, ale im bardziej zbliżaliśmy się do premiery 1. sezonu tym bardziej entuzjazm fanów (szczególnie tych o konserwatywnych poglądach) wygasał. Nie przeszkodziło to jednak produkcji stać się najpopularniejszym serialem w historii Prime Video - (według nieujawnionej metryki platformy) na całym świecie obejrzało go ponad 100 mln użytkowników.



Akcja "Pierścieni Władzy" rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami przedstawionymi w "Hobbicie" trylogii "Władcy Pierścieni". Przenosimy się do czasów Drugiej Ery, kiedy to w Śródziemiu panuje względny pokój. W serialu śledzimy losy bohaterów, którym przyszło się zmierzyć z powracającym złem. I oczywiście 1. sezon kończy się nieznośnym cliffhangerem. Finał produkcji trafił na Amazon Prime Video w październiku 2022 r. Od tamtej pory widzowie czekają na rozwój wydarzeń.