"Fallout" bije rekordy popularności, a jednak przegrywa ze znacznie gorszym serialem

"Fallout" jeszcze przed swoją premierą na Amazon Prime Video zaczął zbierać entuzjastyczne recenzje. Na Rotten Tomatoes cieszy się aktualni 93 proc. pozytywnych opinii od krytyków (dla porównania: "The Last of Us" ma ich 96 proc.), którzy nazywają go "prawdziwym rozszerzeniem dla serii gier". "To postapokaliptyczne olśnienie dla nowych i zagorzałych od dawna fanów" - czytamy w podsumowaniu portalu. Zaraz po sukcesie artystycznym przyszedł sukces komercyjny.



"Fallout" zmiótł użytkowników Amazon Prime Video z powierzchni ziemi. Zaraz po premierze rzucił się na niego cały świat. Kto tylko mógł, oglądał adaptację popularnej serii gier wideo. Również w naszym kraju. W końcu w ciągu zaledwie chwili serial wdrapał się na szczyt listy najchętniej oglądanych tytułów dostępnych na platformie w Polsce. Utrzymuje się zresztą na nim do teraz - to już trzeci tydzień, kiedy żadna inna produkcja w serwisie nie ma z nim aktualnie żadnych, absolutnie żadnych szans.