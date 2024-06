Jeśli macie przeczytać w tym roku jedną książkę, niech to będzie właśnie ta. Tak się pisze kryminały

Poświęćmy również moment policjantce Marii Szulej, którą bez problemu potrafiłam sobie wyobrazić. To również nie jest typowa bohaterka - aspirantka nie tylko musi sobie radzić w zawodzie, gdzie dominują mężczyźni, ale również wziąć na klatę swój nieidealny wygląd, niepewność, brak wsparcia i przyjaciół oraz żałobę po bliskiej osobie. To dziwne uczucie, ale, choć w tej książce zdecydowanie nie ma osób idealnych, to właśnie tym nieidealnym chce się kibicować. Bo dużo łatwiej jest utożsamić się z kimś, kto popełnia błędy, a mimo to chce je naprawić.



Co mogę powiedzieć - mimo moich kilku drobnych "ale", to chyba jedna z najlepiej napisanych książek Wojciecha Chmielarza. Ten skomplikowany zabieg z łączniem wątków, zupełnie nowy dla jego powieści, wyszedł genialnie, a poznawanie bohaterów to czysta przyjemność. Mam tylko nadzieję, że na podstawie "Zbędnych" nie powstanie żaden serial; a jeśli powstanie, to zróbcie wyjątek i najpierw dajcie się ponieść lekturze - nic nie będzie w stanie zepsuć pierwszego dobrego wrażenia po przeczytaniu tej książki, a napięcie i ekscytacja nie odejdą aż do samego końca.