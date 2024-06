Debiutancka powieść A.J. Finna z 2018 r., "Kobieta w oknie", która ukazała się nakładem wydawnictwa W.A.B., stała się bestsellerem. Podejrzewam, że wiele osób kojarzy autora za sprawą filmu o tym samym tytule - jest on bowiem adaptacją "Kobiety w oknie", która maju 2021 r. trafiła do serwisu Netflix. Mimo gwiazdorskiej obsady (co jest zaskakujące, bo w produkcji zagrali m.in. Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore czy Anthony Mackie), produkcja najwyraźniej nie przypadła widzom do gustu. Po 6 latach A.J. Finn powrócił z nową powieścią, która kusi hitchcockowską grozą, odniesieniami do klasyki oraz mroczną kryminalną konwencją. A jak to wypada w praktyce?