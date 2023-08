Cowabunga! Nowe "Wojownicze Żółwie Ninja" to kozacka animacja pełna widowiskowej akcji

Z Wojowniczymi Żółwiami Ninja ostatnio spotkaliśmy się w filmie Netfliksa "Ewolucja", który był przedłużeniem serialu animowanego pod tym samym tytułem. W przeciwieństwie do niego "Zmutowany chaos" nie próbuje nas czarować obdarowywaniem tytułowych bohaterów superzdolnościami i nowoczesnymi gadżetami. Reżyser Jeff Rowe i scenarzyści Evan Goldberg z Sethem Rogenem postanowili bowiem zapuścić się w rejony niezwykle rzadko do tej pory eksplorowane przez twórców kolejnych rebootów adaptacji komiksu Eastmana i Lairda. Skupiają się bowiem na nastoletniości walecznych żółwi.



"Zmutowany chaos" to origin story doskonale nam znanych bohaterów. Leonardo, Michelangelo, Donatello i Raphael większość swojego życia spędzili w kanałach, gdzie trenowali ninjitsu pod czujnym okiem szczura Splintera, który ze strachu, że ludzie zrobią im krzywdę, zabrania im wychodzenia na powierzchnię. Żółwie pragną jednak rozrywek dla przeciętnych nastolatków, więc gdy idą na zakupy i po pizzę, wbrew poleceniom przybranego ojca zahaczają jeszcze o kino, aby obejrzeć film. Z tej tęsknoty do normalności, kiedy Supermucha zaczyna terroryzować miasto, opracowują genialny w swej prostocie plan: pozbędą się złoczyńcy, a świat ich pokocha.



