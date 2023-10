Ta animacja zasłużyła, aby ją obejrzeć. Właśnie trafiła na VOD

Może też widzowie nie byli przekonani do nowych "Wojowniczych Żółwi Ninja", bo nasze ostatnie spotkania z tytułowymi bohaterami były... cóż, dziwne. W filmach aktorskich z 2014 i 2016 roku brakowało uroku najntisowych produkcji z ich udziałem, a w animowanej "Ewolucji" ewoluowały aż za bardzo. "Zmutowany chaos" podchodzi jednak do nich już zupełnie inaczej. Oddaje żółwiom co żółwiowe, a nawet to, co utraciły, na co mało kto w czasie ich długiej kariery rzadko zwracał uwagę - nastoletniość.