Do sieci trafił brutalny zwiastun nowego filmu z Billem Skarsgårdem. Kim jest i skąd możemy go kojarzyć?

Bill Skarsgård urodził się 9 sierpnia 1990 roku w Sztokholmie w Szwecji. Swoją pierwsza małą rolę otrzymał już w wielu 10 lat. Zagrał wtedy w szwedzkim thrillerze pt. „Järngänget”. Wystąpił tam u boku swojego brata Alexandra. Oficjalnie jednak Bill rozpoczął swoją karierę siedem lat później. Na początku ograniczał się raczej do rodzimych produkcji. W 2012 udało mu się pojawić w tytule „Anna Karenina” z Keirą Knightley. Otrzymał stosunkowo niewielką rolę kapitana Machotina. Później, można raczej śmiało stwierdzić, było tylko lepiej. Jeszcze jako młody chłopak zagrał m.in. w serialach „Castle Rock” czy „Pokrewne dusze". Następnie wystąpił w thrillerze psychologicznym „Diabeł wcielony”. W końcu przyszedł czas na to, aby Skarsgård pojawił się także w produkcjach ze stajni Marvela. Zagrał więc w „Deadpoolu 2” z Ryanem Reynoldsem oraz „Eternals” z Angeliną Jolie. Największą sławę zyskał dzięki udziałowi w dwóch częściach serii „To” – opartych na bestsellerowej powieści Stephena Kinga.



Bill Skarsgård nie wspomina zbyt dobrze pracy na planie popularnego horroru. Sam określa ten czas jako spędzony raczej samotnie. Aktor publicznie mówił o tym, że był bardzo odizolowany praktycznie od wszystkich. Wspomina, że non stop chodził w przebraniu oraz w pełnym makijażu. W jego otoczeniu przebywały wówczas głównie dzieci, które siłą rzeczy stworzyły relacje głównie między sobą. Bill był dla nich jedynie znajomym z planu, w dodatku w strasznym i upiornym stroju. Mimo tych smutnych doznań, Bill wcielił się w powierzoną mu rolę doskonale, a ostateczny efekt zachwycił widzów przed kinowymi ekranami. Aktor opowiadał również w różnego rodzaju wywiadach, jak udało mu się stworzyć tak ikoniczny uśmiech. Zaznaczył, że inspiracją był dla niego brat - Gustaf Skarsgård. Podobno robił podobny wyraz twarzy w dzieciństwie, co młody Bill podpatrzył i odtworzył na swój własny sposób w filmach.