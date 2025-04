Wschód słońca w dniu dożynek: oto, czego dowiedziałam się z prequelu Igrzysk śmierci

W powieści Haymitch Abernathy w dniu dożynek obchodzi swoje 16. urodziny. W tym roku Panem przygotowuje się do zorganizowania 50. Głodowych Igrzysk i z tej okazji zostaje wybranych dwa razy więcej trybutów - dwóch chłopców i dwie dziewczyny z każdego dystryktu - co oznacza, że w do krwawej rywalizacji przystąpi aż 48 osób. Haymitch do grupy uczestników Głodowych Igrzysk trafia zupełnym przypadkiem - początkowo zostaje wyczytane nazwisko innego chłopca, jednak wskutek zamieszania organizatorzy wybierają właśnie młodego Abernathy'ego.