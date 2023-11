Wielki przewodnik po uniwersum "Igrzysk śmierci". Co musisz wiedzieć przed seansem prequela?

"Igrzyska śmierci" to seria powieści i filmów z gatunku science fiction, którą pokochała młodzież na całym świecie. Pierwszy tom cyklu autorstwa Suzanne Collins - "Igrzyska śmierci" - w Stanach Zjednoczonych zadebiutował we wrześniu 2008, a już rok później ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa Media Rodzina. Główną bohaterką uniwersum, które zaowocowało w filmowe adaptacje powieści Suzanne Collins, jest Katniss Everdeen. Mieszkanka najbiedniejszego dystryktu w państwie Panem bierze udział w corocznych Głodowych Igrzyskach, krwawej rozgrywce, której stawką jest przeżycie i wieczna chwała.



W 2009 roku pojawiła się druga części serii - "W pierścieniu ognia", a rok później czytelnicy mogli poznać dalsze losy bohaterów za sprawą debiutu trzeciego tomu - "Kosogłos". I kiedy wszystko wskazywało na to, że do cyklu Suzanne Collins nie dołączy już żadna powieść, w 2020 roku na rynku wydawniczym ukazała się książka "Ballada ptaków i węży", na podstawie której powstała kolejna filmowa adaptacja, którą fani uniwersum będą mogli obejrzeć w kinach już za kilka dni. By nie tracić czasu na nadrabianie poprzednich produkcji, przypominamy, na czym skupiała się fabuła filmów i książek. Z tego przewodnika dowiesz się: