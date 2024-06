Będą nowe "Igrzyska śmierci"! Jest konkretna data premiery

Według doniesień The Hollywood Reporter, Suzanne Collins pisze kolejną książkę, która nosi tytuł "Sunrise on the Reaping" (w wolnym tłumaczeniu - "Wschód słońca podczas żniw"). Tymczasem okazało się, że Francis Lawrence, reżyser czterech ostatnich produkcji z uniwersum "Igrzysk", prowadzi już rozmowy na temat adaptacji powieści, która jeszcze nie powstała. Choć na ten moment nie ma jeszcze szczegółowych informacji na temat castingu ani fabuły, akcja "Sunrise on the Reaping" ma rozgrywać się na 24 lata przed wydarzeniami z oryginalnej serii filmów, podczas 50. Głodowych Igrzysk, zwanych również II Ćwierćwieczem Poskromienia: